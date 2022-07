Covid: nuova impennata mondiale

Osservando le prime pagine dei giornali, non leggiamo più numero di contagi, tasso di positività e decessi causati dal Covid-19. Ma ciò non significa che il virus sia scomparso.

Lo sanno bene i 79.920 nuovi contagiati da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute in Italia. Sta salendo anche il numero dei pazienti in intensiva e nei reparti ordinari, con tasso di positività al 26%.

Ormai più di 1 caso su 10, fra quelli censiti, risulta essere una reinfezione: »L’indice di trasmissibilità è 1,40, molto sopra la soglia epidemica» spiega Patrizio Pezzotti, direttore del reparto di Epidemiologia dell’Iss. «Questo indica un’epidemia in fase acuta, con forte aumento dei casi. Anche il cosiddetto Rt augmented, anche se in leggero calo, rimane sempre molto sopra l’1, quindi segnala comunque una fase espansiva».

Il medesimo fenomeno si verifica negli altri Paesi

Una persona su 25 in Inghilterra, 1 su 20 in Galles e 1 su 17 in Scozia sono infettate dal virus. Secondo l’Office for National Statistics (ONS), si stima che circa 2,3 milioni di persone abbiano avuto il virus la scorsa settimana, con un aumento del 32% rispetto alla settimana precedente.

Anche i ricoveri ospedalieri non cessano di crescere, con i primi segnali di un aumento delle ospedalizzazioni in terapia intensiva che si registra tra i gruppi in età più avanzata.

In Spagna, il presidente della Società spagnola di Immunologia (SEI), Marcos López Hoyos, fa appello a indossare la mascherina al chiuso: «Tra 2-3 settimane, ci saranno molti casi ospedalieri e problemi sanitari» come conseguenza della settima ondata. Secondo lui, questa nuova ondata «sarà pari o maggiore a quella subìta a Natale».

Caso particolare quello di Macao, che ha iniziato proprio oggi il primo lockdown dall’inizio della pandemia, per contenere la peggiore ondata di coronavirus da febbraio 2020. Il Governo ha annunciato il blocco di una settimana dopo aver registrato più di 1.500 infezioni negli ultimi 21 giorni. Gli oltre 30 casinò della città, insieme ad altre attività non essenziali, chiuderanno per una settimana e alle persone è stato ordinato di rimanere a casa. La polizia controllerà i flussi di persone all’esterno e verranno imposte punizioni rigorose per i disobbedienti.

Macao aderisce così alla politica cinese “zero-Covid” che mira a debellare tutti i focolai, in contrasto con la tendenza globale di cercare di convivere con il virus e renderlo così endemico.

Ma al di là dei numeri dei positivi, in Italia il problema principale sembra essere la mancanza di personale. Ogni tampone positivo infatti viene comunicato alla banca dati dei servizi sanitari e disposto l’isolamento fino ad avvenuta negativizzazione, cosa che si raggiunge tra i 7 e i 14 giorni. Il risultato è che in molte aziende manca il personale, costretto a rimanere a casa anche se asintomatico.

In questo caso però, chi è asintomatico può non richiedere il certificato di malattia al proprio medico di base e comunicare all’azienda la disponibilità a lavorare in smartworking. Ovviamente ciò dipende dalla valutazione medica sulle condizioni di salute del lavoratore positivo. Le Regioni stanno quindi preparando un documento da sottoporre nei prossimi giorni al Governo, per ridurre la durata delle quarantene per gli individui che non presentano sintomi direttamente collegabili alla diffusione del virus.

Il virologo Roberto Burioni ha affermato: «Ovviamente non possiamo lasciare in circolazione persone contagiose. Allo stesso tempo non possiamo permetterci, come società, di privarci del lavoro di troppe persone per un eccesso di precauzione. Dopo i vaccini e gli antivirali è giunto il momento di capire come unire le esigenze di sicurezza sanitaria con quelle economiche, sociali e culturali del Paese. Come bilanciarle è compito esclusivo della politica, ma i dati sui quali decidere deve fornirli la scienza».

Dalla nostra corrispondente da Londra Melania Guarda Ceccoli.