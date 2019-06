xFarm: l’applicazione per l’agricoltura di domani

L’idea di xFarm nasce in un’antica casa di campagna di Valmacca, un piccolo comune della provincia di Alessandria, da Matteo Vanotti, che a quel territorio appartiene, e dal suo socio milanese Salvatore Ferullo. Matteo e Salvatore si conoscono da diverso tempo, entrambi hanno lavorato all’estero per una start up tecnologica, ma poco più di un anno fa decidono di mettersi in proprio, seguendo un’intuizione di Matteo: inventare un applicazione che possa aiutare e semplificare il duro lavoro degli agricoltori. xFarm viene lanciata a febbraio del 2018, in poco tempo 300 aziende iniziano ad usarla e ad oggi sono oltre 3.000, dal Nord al Sud della penisola ma anche in paesi europei vicini come Spagna e Grecia. “Se penso a come la mia famiglia ha sempre gestito l’azienda agricola subito mi vengono in mente centinaia di mappe, fogli, appunti… noi abbiamo pensato di digitalizzare tutto questo” ricorda Matteo. xFarm è un’applicazione gratuita che offre però anche diversi servizi a pagamento che indicano ad esempio quanta acqua utilizzare per irrigare i campi in relazione alle previsioni metereologiche. “L’agricoltore conosce benissimo il suo lavoro, – puntualizza Salvatore – non vede di buon occhio chi vuole dirgli cosa fare e noi ci teniamo a presentarci come dei consiglieri, come un supporto nuovo per un lavoro antico.” Proprio grazie all’interazione con gli utenti xFarm ha saputo in questi pochi mesi migliorarsi e aggiornarsi velocemente: “Abbiamo avuto da subito un’ottima risposta dai nostri clienti, parliamo con loro via chat o social per rispondere immediatamente alle loro esigenze” spiega Salvatore. “xFarm ci ha permesso di conoscere tantissime realtà in diverse regioni, come un’azienda che produce olio di altissima qualità in Puglia o un giovane coltivatore di thé” riflette Matteo. Ma xFarm ha anche progetti internazionali e sociali: in Colombia sta aiutando gli agronomi di alcuni piccoli villaggi nella produzione di caffè. xFarm si rivolge a tutte le età di agricoltori, sicuramente molto adatto anche alle nuove generazioni. Una generazione che forse, proprio anche grazie a strumenti come questo, decideranno di non abbandonare le campagne e anzi torneranno a farle vivere, ancora più produttive e floride di un tempo.

