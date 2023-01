CES 2023: l’innovazione italiana a Las Vegas

Dal 5 all’8 gennaio, avrà luogo a Las Vegas l’evento più importante sull’innovazione tecnologica a livello mondiale. L’Italia rappresentata da 50 startup

Un ponte tra le imprese italiane e quelle internazionali, caratterizzato da dialogo e contaminazione. Questo è l’intento di ICE “Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane” che ha organizzato il padiglione italiano al CES 2023 a Las Vegas. Quattro giorni di pura innovazione, tecnologie e tutto ciò che ruota attorno al supporto e alla promozione di startup e PMI. Un evento presenziato da oltre 50 startup italiane dei settori tecnologici di punta, pronte per dare voce a storie d’impresa e creare nuove collaborazioni.

Il padiglione italiano, organizzato da ICE, ospita una delegazione ricca e diversificata. A partire dalla startup che ha creato la cover per smartphone, dotata di display, che visualizza una grafica personalizzata ogni volta che si vuole, fino alla startup che ha ideato i parastinchi per calciatori in grado di rilevare tutte le azioni e le giocate di chi li indossa. Ma non finisce qui, tra le tecnologie Made in Italy troviamo anche un purificatore d’aria indossabile, un dispositivo di sblocco biometrico attraverso onde celebrali e molteplici sistemi di intelligenza artificiale in grado di processare enormi quantità di dati e prevedere comportamenti per risparmiare energia.

CES2023: novità ed eventi

L’evento si svolgerà dal 5 all’8 gennaio, quattro giorni in cui si affronteranno svariati temi: a partire dalla staffetta di Innovation Talk, prevista il primo giorno, fino al networking day, programmato per l’ultimo giorno. Un incontro quindi, che darà vita a numerose collaborazioni e operazioni di Open Innovation. Ma come si suddivideranno gli impegni delle varie giornate? Vediamo nel dettaglio come sono organizzate:

5 gennaio. Durante la prima giornata gli incontri saranno proiettati in una dimensione europea e internazionale, con staffette di Innovation Talk e networking. Per la mattinata è stato programmato il taglio del nastro del Padiglione, mentre per il resto della giornata è prevista una ricca staffetta di Innovation Talk, durante la quale si potrà assistere a speech su vari temi. Tra gli speaker troviamo i rappresentanti del Governo della California, pronti a illustrare le opportunità che lo Stato offre per la crescita delle startup; l’European Innovation Council, che parlerà dei programmi europei come “Horizon Europe”; Afredo Coppola e Amy Peck, nelle vesti di Prospera Women per dialogare sul tema inclusione e diversità nei luoghi di lavoro. Infine, a concludere il panel di speech della giornata troviamo anche Dario Peirone, presidente del Centro estero per l’internazionalizzazione della Regione Piemonte e Benedetto Carambia, Head of R&D and Innovation di Movyon per il tema relativo alla mobilità del futuro.

Nel tardo pomeriggio della prima giornata si terrà la prima edizione dell’European Innovation Night, un evento di networking inedito che riunirà le delegazioni del Vecchio continente all’interno dell’Eureka Park, dove sono situati tutti i padiglioni nazionali del CES2023.

6 gennaio. La seconda giornata sarà dedicata alle iniziative di rilievo nazionale. “The New Italian Manufacturing” sarà il tema dello speech di punta della giornata, che prenderà piede subito prima della pitch session moderata da Luca Barbieri. Durante lo speech verrà costruito un dialogo tra Carlo Bagnoli, docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e tre rappresentanti dell’innovazione manifatturiera italiana: Barbara Sala, CEO della pmi innovativa Delcon; Andrea Caserta, CEO di Everel Group e Mario Cammarota, manager R&D di Unox. Nel tardo pomeriggio, l’Italian Investor Night animerà Eureka Park, radunando innovatori e investitoti internazionali in un’importante occasione di networking.

7 gennaio. La penultima giornata sarà quella dedicata agli ecosistemi innovativi territoriali. Si aprirà con l’Innovation Talk di un altro importante partner della missione, l’ente nazionle di ricerca Area Science Park, che illustrerà le principali direttrici innovative del prossimo futuro. Le delegazioni regionali di Sardegna e Marche saranno protagoniste con dei panel dedicati agli ecosistemi innovativi dei due territori.

8 gennaio. Cosa c’è di meglio di una giornata di networking per salutarsi in bellezza? Dopo una maratona di grandi speech e confronti, l’ultima giornata di CES2023 si concluderà con un saluto dedicato a investitori e imprenditori, che potranno incontrarsi e dialogare sulle nuove tecnologie del futuro, direttamente dagli stand delle startup.