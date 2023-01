Puglia: 40 milioni per l’idrogeno green

Confermato il bando per la realizzazione di impianti di produzione in aree industriali dismesse

L’idrogeno è una delle chiavi per il raggiungimento dell’obiettivo “zero emissioni” fissato al 2050. Grazie ai fondi del Pnrr, si può finalmente dare il via alla costruzione di nuovi impianti per la produzione di idrogeno green. Dopo due mesi di consultazioni, Regione Puglia dà ufficialmente il via al bando per la realizzazione di impianti in aree industriali dismesse.

Il bando

Il bando prevede una dotazione totale di circa 40 milioni di euro, oltre il quale non è possibile rientrare e le richieste per singola impresa non potranno superare i 10 milioni di euro. Possono presentare domanda imprese di qualsiasi dimensione, anche congiunte tra loro (fino a un massimo di 5 soggetti, compreso il capofila), che abbiano disponibilità di un sito industriale dismesso già esistente, situato nel territorio pugliese. Per poter usufruire del bando, gli impianti di produzione devono avere un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH2. Oltre agli elettrolizzatori, gli interventi devono prevedere anche uno o più impianti addizionali assertivi agli stessi, mentre per quanto riguarda la potenza nominale complessiva delle aziende richiedenti, questa non deve essere inferiore a 1 Mw o superiore a 10 Mw.

Le domande da parte delle imprese interessate devono essere inviate entro e non oltre le ore 12 del 24 febbraio 2023. Per questo bando la Regione prevede tempi molto stretti per la procedura: scaduto il termine del 24 febbraio, una commissione composta da esperti interni ed esterni, esaminerà le proposte rendendo nota la graduatoria entro il 31 marzo.

«Ora bisogna individuare le aree industriali dismesse nelle quali prevedere gli impianti e per questo – spiega Gianna Elisa Berlingerio, direttrice dipartimento Sviluppo Economico della Regione – stiamo impegnando tutti gli attori coinvolti, comuni compresi, per accelerare il più possibile». Il plafond di 40 milioni potrebbe non bastare e se accadrà, in Regione non escludono di poter ricorrere ad altre risorse, come ad esempio il fondo Sviluppo e Coesione o il Por Energia.