Cosa chiedono gli italiani ad Alexa

Alexa revolution, il “genio” moderno degli italiani.

Alexa, l’assistente vocale di casa Amazon, compie 4 anni dal primo lancio in Italia. Da allora sempre più coppie e famiglie italiane hanno accolto Alexa nelle proprie case, diventando una compagna fidata sempre a disposizione per le necessità delle persone. La crescita registrata nel 2022 è sorprendente; ormai, per chi l’ha già adottata, la presenza di Alexa è diventata indispensabile, proprio grazie alla sua capacità di rispondere a dubbi ed esigenze con un semplice comando vocale. Ma quello che ha sorpreso più di tutti in questo quarto anno è stato il boom di assistenti vocali Amazon installati nella regione del Molise dimostrando un grande successo anche in luoghi meno propensi all’innovazione tecnologica. Secondo l’analisi condotta da Gfk insieme a ServicePlan sui Best Brands 2022, Alexa è rientrata nella classifica Best Product dei 10 marchi più amati dagli italiani.

Cosa chiedono gli utenti ad Alexa?

Per i suoi 4 anni, Amazon ha condiviso i dati raccolti dalle famiglie che utilizzano Alexa, dichiarando che gli italiani solo quest’anno hanno utilizzato Alexa per impostare oltre 800 milioni di sveglie e timer e ben 120 milioni di promemoria, sempre con Alexa sono state anche create 45 milioni di liste della spesa e richieste 8 milioni di ricette diverse. In 135 milioni di casi invece gli italiani hanno chiesto all’assistente vocale le previsioni del tempo. Insomma, una vera e propria assistente tecnologica in grado di generare tutte le risposte necessarie basandosi sull’intelligenza artificiale e sulle informazioni che riesce a raccogliere da internet.

I dati di Alexa nelle varie regioni italiane

Nonostante il boom registrato nella regione molisana però, quella con un maggiore ranking di utenti attivi resta la Lombardia. D’altro canto, però il Molise si posiziona come la regione che ha registrato un maggiore incremento nel 2022, con un +56%. La Campania invece sceglie l’assistente per la gestione della casa intelligente, con un aumento del 62% di routine rispetto al 2021, mentre Roma si posiziona come prima provincia italiana per numero di interazioni.

Il regalo agli utenti

«Di questi primi 4 anni, il 2022 è stato il più entusiasmante in termini di crescita» spiega Gianmaria Visconti, Country Manager di Amazon Alexa in Italia in occasione della festa di compleanno. «Basti pensare che delle oltre 17 miliardi di interazioni effettuate con Alexa dal 2018 ad oggi, ben 8 miliardi sono avvenute solo quest’anno».

Per festeggiare la quarta candelina, Alexa, da buon brand user centric, farà un regalo ai propri utenti: “tutti coloro che diranno Alexa, Tanti Auguri” ai dispositivi in possesso, riceveranno tre mesi gratuiti di Audible, la piattaforma di podcasting e audiolibri di Amazon.