La nuova frontiera dello Sci

RecycleYourBoots è il progetto per riciclare i vecchi scarponi da sci

Voglia di sciare ma con un occhio di riguardo alla sostenibilità?

Ci pensa Blizzard-Tecnica, una divisione di Tecnica Group S.P.A., che ha lanciato in Europa nell’autunno 2021 una rivoluzionaria iniziativa di riciclaggio degli scarponi da sci chiamata “RecycleYourBoots”. Più che una semplice promessa di riciclaggio, la divisione del produttore italiano di sci e scarponi ha in realtà ideato un intero progetto che parte dalla raccolta, trasporto e scomposizione dei materiali al riutilizzo delle materie prime riciclate nella propria produzione.

RecycleYourBoots

Nel primo anno del programma RecycleYourBoots RYB, sono stati raccolti più di 4.200 scarponi da sci da 54 rivenditori in sette paesi europei. Quest’anno sono coinvolti 150 rivenditori, inclusi rivenditori online e negozi di noleggio che saranno inclusi nel programma RYB. L’obiettivo è arrivare a 20.000 scarponi da sci riciclati entro la fine del terzo anno.

La plastica rimane nell’ambiente per migliaia di anni prima di decomporsi. I rifiuti di plastica possono essere bruciati, ma il processo rilascia sostanze chimiche nocive. Il riciclaggio della plastica può ridurre l’inquinamento e le emissioni di CO2. Purtroppo, spesso le plastiche raccolte per il riciclo finiscono nelle discariche o, peggio ancora, nei nostri oceani. Blizzard-Tecnica vuole fare di più per migliorare questa situazione.

Alberto Zanatta è un appassionato sciatore e racconta: “Non stiamo semplicemente creando e vendendo un prodotto, ma creando un processo sostenibile completamente integrato: produzione, trasporto, riciclaggio e consumo”.

Come funziona?

I vecchi scarponi da sci vengono raccolti in lotti presso i rivenditori e consegnati a Fecam, che li scompone nei suoi componenti originali. Gli scarponi da sci sono composti da 120 componenti, 70 dei quali sono nella scarpa. Per prima cosa viene rimosso lo stivale interno. Quindi ogni stivale viene smontato per separare tutti i componenti. Quindi i singoli componenti verranno trasportati al vicino impianto LaPrima Plastics per il riciclaggio.

Come viene riciclato?

I metalli vengono suddivisi in materiali ferrosi e non ferrosi e possono essere rifusi in nuove fibbie per scarponi da sci, ma possono anche essere utilizzati in telai di biciclette, materiali da costruzione e lattine. Il poliuretano termoplastico (TPU) può essere riutilizzato in nuovi scarponi da sci, ad esempio nelle suole. La fodera era la più difficile da riciclare, ma grazie a una collaborazione con ReMat quest’anno, hanno trovato il modo di trasformare le fodere triturate in un foglio compatto di materiale rigenerato, che il nuovo partner LiSki trasformerà nell’imbottitura. Tecnica utilizzerà anche materiali riciclati nei suoi nuovi scarponi da sci per chiudere il cerchio dell’economia circolare. Al momento, i materiali riciclati possono essere utilizzato fino al 30% in un nuovo scarpone da sci di Tecnica.

Come partecipare?

Basta acquistare un nuovo scarpone Tecnica e portarne uno usato, di qualsiasi marca. Si possono portare direttamente in negozio o spedirli utilizzando la scatola Tecnica in cui sono arrivati i nuovi stivali per la spedizione gratuita.

La storia

Il Gruppo Tecnica si trova a Giavera del Montello, nella provincia di Treviso. Fondata nel 1960 da Giancarlo Zanatta come produttore di stivali da lavoro, l’azienda si è espansa nel tempo nel mercato sportivo. È a lei che si deve l’invenzione del famoso scarpone da neve degli anni ’80 “Moon Boot”. Nel 2003 Tecnica ha acquistato Rollerblade, leader nel pattinaggio in linea e nel 2006 la maggioranza delle azioni del produttore austriaco di sci Blizzard Sport GmbH, rendendolo uno dei maggiori produttori di attrezzatura da sci al mondo. La società combinata ha registrato un fatturato di circa 466 milioni di euro nel 2021.