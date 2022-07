Viaggi: gli italiani preferiscono le mete nazionali per le vacanze di luglio

Campania, Sicilia, Emilia-Romagna sono le regioni più ricercate per le vacanze di luglio 2022. E ai viaggi all’estero gli italiani preferiscono le destinazioni nazionali, secondo una ricerca di Jetcost.

Il motore di ricerca di voli e hotel ha analizzato le ricerche di alloggi sulla piattaforma. Il risultato: un volume triplicato rispetto allo stesso mese del 2021, quando ancora c’erano più restrizioni e maggiore incertezza tra i viaggiatori a causa della pandemia.

Quasi tre utenti su quattro (73%) hanno cercato destinazioni in Italia. Solo il 27% ha scelto mete internazionali. In termini di preferenze, sembra che gli italiani vogliano ancora sole e sabbia: le preferenze per il mare (il 69% delle ricerche) superano quelle per le destinazioni interne (31%).

Le regioni con il maggior numero di città tra le 35 mete più ricercate sono Campania, Sicilia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Lazio, Puglia e Sardegna. Le prime due con cinque città a testa, seguite da Emilia-Romagna con quattro.

Catania, Riccione, Jesolo, Cesenatico e Capri sono invece le destinazioni preferite dagli utenti di Jetcost. Seguono Lignano Sabbiadoro, Sorrento, Ischia, Palermo e Capalbio, che chiude la top 10. Secondo una recente indagine della piattaforma, sette italiani su 10 non temono più il virus nella prossima vacanza. “Sembra però che la crisi economica stia pesando nella scelta della destinazione” spiega Ignazio Ciarmoli, Direttore Marketing di Jetcost. “Si preferisce di gran lunga cercare città nazionali, ancora meglio se con spiaggia”.