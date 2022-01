Professione inventore

Un’intuizione diventa brevetto. Su Millionaire, in edicola, storie di inventori che migliorano il mondo e i passi per proteggere le invenzioni. Chi ce l’ha fatta e come.

Floriana Ferrara, Master inventor Ibm, ha 21 invenzioni nel suo curriculum, una vita di creatività e tante idee per stimolare ragazze e ragazzi a dedicarsi alle materie scientifiche per costruirsi un futuro. Marco Donolato pensa alla salute di tutta l’umanità, con il suo kit per diagnosticare malattie infettive. Alessandro Pasquali fa viaggiare i suoni nella luce ed esplora le applicazioni della fotonica.

Tre italiani si raccontano a Millionaire, ma sono tante le storie di curiosità, passione per la scienza, tentativi, progetti per trasformare un’intuizione in un prodotto utile a tutti e remunerativo.

L’idea non basta, servono duro lavoro e un dialogo costruttivo con l’industria e gli investitori, per fare impresa. A chi vuole sviluppare e proteggere la propria invenzione, consigli pratici dagli inventori e dall’esperto in materia di brevetti. E un concorso per giovani inventori che ti porta in Europa.