A Milano l’albero di Natale si illumina con l’intelligenza artificiale

Nel quartiere più innovativo di Milano, anche l’albero di Natale è tecnologico. Quello acceso dal 5 dicembre al CityLife Shopping District, in Piazza Tre Torri, è dotato di intelligenza artificiale. Si illumina e cambia colore in base alle emozioni delle persone.

L’albero di Natale smart è sponsorizzato da Huawei. Come funziona? Fino al 6 gennaio le persone potranno scattarsi una foto con gli smartphone messi a disposizione dall’azienda (forniti dagli “elfi” in piazza o installati sui totem). Le fotografie saranno inviate al cuore tecnologico dell’albero, che analizzerà le immagini, identificherà le emozioni dei soggetti e si illuminerà di conseguenza, scegliendo, ogni 15 minuti, uno dei quattro colori disponibili. Dal rosso al bianco, in base al sentiment dominante.

L’accuratezza delle rilevazioni è stata verificata dal gruppo di ricerca VRAI (Vision, Robotics and Artificial Intelligence) del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università Politecnica delle Marche.

Chi invia la propria foto, da CityLife o direttamente da casa, partecipa al contest “Scatta la tua felicità” di Huawei, che mette in palio smartphone e un viaggio in Lapponia per due.