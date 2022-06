Cibo e solidarietà a Mussomeli

Danny McCubbin, australiano, forma giovani cuochi a Mussomeli, che potranno avviare attività, trovare occupazione, vitalizzare la propria comunità, che supporta l’iniziativa del loro nuovo concittadino.

Ha vissuto a Londra per 17 anni, lavorando per lo chef Jamie Oliver, nel progetto di formazione per i giovani che porta avanti con la sua catena di ristoranti. Collabora anche con la comunità di San Patrignano. La Brexit gli ha dato la spinta per cercare in Sicilia un cambiamento di vita. Oggi è attivo in un progetto che unisce cibo e solidarietà. Danny cucina cose donate da agricoltori e supermercati, le trasforma in pasti per persone anziane, isolate.

«Il cibo può trasformare le vite. A Mussomeli ho trovato casa. Poi mi dedico alla creazione di un’impresa sociale, The Good Kitchen, che darà lavoro a persone della città, in particolare giovani. Il 50% di loro, qui, è disoccupato. Terrò più corsi di cucina, per imparare come allestire e gestire una community kitchen. L’idea è invitare qui giovani da tutta Europa. Il progetto pilota è in programma per questa estate».