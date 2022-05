Da Renzo Rosso a Bebe Vio, ecco gli ambassador scelti per promuovere l’Italia nel mondo

Si torna a viaggiare e l’Italia si mostra sempre più attrattiva: le prospettive sono di tornare ai risultati pre-Covid. Ma bisogna fare di più. «Siamo al 1° posto per click sul web, al 6° per presenze. Bisogna colmare questo gap. Perché vincono i Paesi che sanno vendere meglio il loro prodotto. E il prodotto Italia ha potenzialità infinite. Dobbiamo cambiare registro» ha detto questa mattina il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, alla conferenza stampa organizzata dall’Enit Agenzia Nazionale del Turismo, a Milano, a Palazzo Lombardia, con la partecipazione del presidente della regione, Attilio Fontana.

Molte le iniziative presentate da Roberta Garibaldi, Ad di Enit. Un lavoro fatto in team coinvolge l’ambito della comunicazione e della digitalizzazione, per creare un portale (italia.it) attraente e di servizio e un’app che sarà disponibile tra pochi mesi. Quella della collaborazione è una strategia che proseguirà, coinvolgendo regioni e amministrazioni in tutta Italia.

Tra le novità, la partnership con Eurovision e Giro d’Italia e il supporto del Coni. Poi una campagna di comunicazione che coinvolge ambassador italiani, personaggi “eccellenti” e noti in tutto il mondo: Federica Pellegrini, Massimo Bottura, Stefano Boeri, Renzo Rosso, Roberto Bolle, Bebe Vio, Marco Balich. I testimonial hanno rinunciato ai loro compensi, che saranno destinati da Enit al sostegno dei profughi ucraini e delle startup del turismo.

Dagli ambassador l’invito a conoscere l’Italia, #LiveItalian. Un Paese da vivere e scoprire con nuove modalità turistiche, che puntano ad evitare l’overtourism delle città d’arte e valorizzare centri minori e bellezze fuori dalle solite rotte: turismo per borghi, cammini, turismo attivo e sportivo. Luoghi e proposte che piacciono anche ai giovani e allungano la stagione turistica fino a coprire tutto l’anno, a beneficio delle economie locali e dell’occupazione.