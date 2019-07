David Casalini: «Fare impresa è un’impresa, ma l’Italia è piena di talenti»

Se volete fare una startup di successo in Italia, c’è un uomo che dovete assolutamente seguire (se già non lo state facendo). Si chiama David Casalini, è il fondatore di StartupItalia, la più grande community italiana di founder, imprenditori e studenti che vogliono trasformare un’idea in un’impresa. Lunedì 15 luglio, Casalini e StartupItalia vi aspettano al Polo Tecnologico di Navacchio, a pochi chilometri da Pisa, per una giornata dedicata alle startup e all’innovazione.

«Al mattino partiremo con Bootstrap: il nostro format che permette di condensare in poche ore tutto quello che serve alla crescita di una startup. Bootstrap nasce da quella frase del Barone di Münchhausen e dalla sua capacità di sollevarsi in aria “tirandosi per gli stivali” – spiega Casalini – e il significato è proprio questo: “Tirarsi su da soli senza aspettare l’aiuto di niente e di nessuno”». Il pomeriggio poi proseguirà con una plenaria con gli interventi dei principali attori dell’ecosistema. Investimenti per le startup, casi di successo, l’importanza della community sono i temi delle tavole rotonde.

Un roadshow tra i talenti italiani

Imprenditore appassionato di innovazione, Casalini ha creato un evento che è passato in pochi anni da un incontro per pochi a un Summit nazionale per oltre 10mila persone. Dalla tappa di Milano (prossimo appuntamento previsto il 16 dicembre 2019) è partito il roadshow che sta toccando tutta l’Italia. E se il prossimo lunedì siete in Toscana, andate al Polo Tecnologico e non rimarrete delusi. Il Polo compie 20 anni e si conferma sempre più una fabbrica di nuove startup guidata da Andrea Di Benedetto. Qui sono nati imprenditori come Andrea Calcagno, oggi Ceo di Cloud4Wi, una startup con quartier generale a San Francisco e sviluppo del prodotto a Pisa, oggi attiva in 120 Paesi con più di 50mila punti vendita.

«Se dovessi descriverti il mondo delle startup con una sola parola ti direi: Growth, Crescita» commenta Casalini. «Nonostante la crisi, nonostante le difficoltà del nostro Paese, qualcosa sta cambiando e nei primi sei mesi del 2019 sono stati investiti quasi 400 milioni di euro in startup che danno lavoro a circa 50mila persone. Sono cresciute le imprese innovative. Certo, fare impresa è un’impresa, come dice la parola stessa, ma credo nel talento italiano e nel potenziale delle nuove startup. Venite ai nostri Summit e sentirete anche voi questa meravigliosa sensazione».

Info: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-road-to-sios19-polo-tecnologico-navacchio-64716913029