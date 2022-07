Giro d’Italia in 10 musei (scientifici)

Secondo l’Istat sono 323 i musei di storia naturale e scienze naturali, cui si aggiungono i 127 musei di scienza e tecnica. A questi potete aggiungere anche centinaia di musei industriali e d’impresa… Ecco 10 luoghi, per me imperdibili per un turismo scientifico stellato!

1. Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, Milano

Non potevo non partire da qui, avendo lavorato in questo enorme e affascinante posto per più di 10 anni. Di questo museo, posto in pieno centro cittadino, potrete apprezzare collezioni uniche sulla storia scientifica e tecnologica del nostro Paese. Troverete anche laboratori educativi, perfetti per grandi e piccini.

2. Muse, Museo delle Scienze, Trento

Struttura disegnata dall’architetto Renzo Piano. Qui troverete la scienza più bella, dalla storia naturale del nostro Pianeta all’astronomia, con tantissime esperienze interattive per capire e farsi stupire…

3. Infinito. Osservatorio e museo astronomico, Torino

Meno conosciuto, è però molto interessante per passare qualche ora imparando cose nuove, con un focus particolare sui fenomeni astronomici. Si trova sulle colline della città, luogo perfetto per stare al fresco nei mesi più caldi dell’anno.

4. Immaginario scientifico, Trieste

Recentemente riqualificato, l’Immaginario scientifico rimane una certezza per divertirsi con la scienza, al suo interno troverete (sul modello dell’Exploratorium di San Francisco) centinaia di grandi e piccole esperienze interattive divertenti e spettacolari.

5. Fondazione Guglielmo Marconi, Bologna

In Emilia-Romagna vi consiglio il museo dedicato a Guglielmo Marconi, situato nella casa di famiglia, dove l’inventore visse fino all’adolescenza e dove fece i suoi primi esperimenti. Immerso in mezzo alla natura e capace di farvi rivivere un’epoca scientifica bellissima, come quella di fine ‘800.

6. Museo di Galileo (Istituto di Storia della scienza), Firenze

Museo dedicato al padre della scienza, al suo interno i cannocchiali di Galileo Galilei e tanti strumenti scientifici affascinanti. Da non perdere!

7. Città della scienza, Napoli

Ho visitato questo centro scientifico nei primi anni 2000, recentemente è stato ricostruito dopo un grave incendio. È in una posizione bellissima, sulle coste del Golfo di Bagnoli, a pochi km da Napoli.

8. Centro Musei di Scienze naturali e fisiche, Napoli

Questo ricco insieme di musei, costituito 30 anni fa, elenca musei di Mineralogia, Zoologia, Antropologia, Paleontologia e, dal 2012, anche il Museo di Fisica. Proprio quest’ultimo è interessante per i materiali provenienti dai primi gabinetti di fisica italiani.

9 e 10. Mumec & Muma

Museo della comunicazione di Arezzo di Valentina e Fausto Casi, il primo, e Museo del Mare a Milazzo, fondato da Carmelo Isgrò, il secondo. Realtà più piccole, ma che meritano la nostra attenzione, perché sopravvivono grazie a entusiasmo, competenze e passione dei loro fondatori e direttori.

Dal nostro esperto: Massimo Temporelli, co-founder di TheFabLab, fisico, scrittore e storico della tecnologia.