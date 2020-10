La startup italiana per la smart home chiude un round da 3 milioni di euro

Ancora una volta l’innovazione sembra essere la chiave giusta per uscire dai mesi bui della pandemia. Lo dimostra anche la storia di iotty, una startup friulana che sviluppa soluzioni per la smart home. E che ha appena annunciato un round da 3 milioni di euro. A investire sono Friulia Spa, finanziaria della regione, e Intesa Sanpaolo. «Siamo molto orgogliosi, in questi anni abbiamo finanziato personalmente l’azienda e questo rappresenta il primo round significativo» commenta Edoardo Cesari, co-Ceo e co-founder insieme ad Alberto Bacchin.

Dal Friuli alla conquista degli States con un interruttore smart

I due soci, già imprenditori nel settore tech, hanno creato iotty nel 2017. L’idea: combinare design made in Italy e tecnologia, sviluppando prese e interruttori intelligenti. Si collegano al wi-fi, si configurano via app, permettono di controllare a distanza luci, porte, cancelli, tende. Per rendere le nostre case ancora più “smart”.

L’avventura è iniziata grazie a una campagna di crowdfunding su Indiegogo che si è conclusa con una raccolta di oltre il 200% della somma richiesta. Da Porcia, in provincia di Pordenone, la startup ha conquistato anche il mercato statunitense. Oggi l’azienda conta oltre 30 tra dipendenti e collaboratori, tre sedi in Italia e Stati Uniti, un reparto industriale a Shenzhen, in Cina, e una rappresentanza commerciale in Francia e Germania. Nel 2020 le vendite sono triplicate rispetto all’anno precedente, grazie all’e-commerce.

«iotty sta registrando una importantissima crescita nonostante l’emergenza sanitaria in corso e un eccezionale apprezzamento a livello internazionale». Il mercato Usa vale da solo il 50% del giro di affari annuale. «Ora? Lavoriamo per la continua crescita, per il potenziamento di top e middle management e per strutturare un nuovo round di fundraising» conclude Cesari. L’obiettivo è diventare un riferimento a livello mondiale per i prodotti di automazione per la casa con design italiano.