Amazon assume ancora in Italia: 3000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato nel 2021

Il colosso dell’e-commerce cresce oltre le aspettative anche in Italia. Lo scorso gennaio aveva annunciato 1100 assunzioni entro tre anni. Oggi assicura che i nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato saranno 3000 entro la fine del 2021. Amazon passerà così dai 9500 dipendenti del 2020 (al suo arrivo, nel 2010, erano appena 50) a oltre 12.500 lavoratori impiegati in più di 50 sedi in Italia. I ruoli disponibili spazieranno dalla logistica al machine learning, dal marketing al finance.

«Siamo aperti a tutti i tipi di talenti e di istruzione» spiega Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon Italia e Spagna. Si cercano profili junior e senior. Alcune attività non richiedono una qualifica formale, altre prevedono esperienza nei settori più avanzati. Neolaureati e giovani professionisti possono candidarsi, per esempio, per le posizioni di brand specialist o account manager.

Il Piano Italia

«La crescita del digitale è un’opportunità di ripartenza per il Paese e noi vogliamo dare il nostro contributo» ha spiegato Marseglia.

«Investire nella digitalizzazione del Paese significa sostenere opportunità di crescita attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro, formazione abilitante per i nostri dipendenti e opportunità di sviluppo per le Pmi che utilizzano i nostri servizi per vendere i loro prodotti in Italia e all’estero».

Nel 2021 Amazon aprirà due nuovi centri di distribuzione a Novara e Cividate al Piano (Bergamo), un centro di smistamento a Spilamberto (Modena), a fronte di un investimento di 350 milioni di euro, e 11 depositi tra Piemonte, Trentino-AltoAdige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Marche. A maggio ha inaugurato a Vercelli anche l’European Innovation Lab, un laboratorio per le attività logistiche in Europa, dove si sviluppano nuove tecnologie per la sicurezza dei dipendenti.

L’azienda, che nel 2021 ha ottenuto la certificazione Top Employer Italia, assicura di offrire ai suoi dipendenti retribuzione competitive, benefit e opportunità di crescita professionale. Lo stipendio base di un addetto al magazzino è di 1.550 euro lordi al mese. Con il programma Career Choice tutti i dipendenti hanno accesso a borse di studio fino al 95% (e a un massimo di 8000 euro) per corsi di formazione.

«Negli ultimi 10 anni, Amazon è diventata uno dei più importanti creatori di posti di lavoro in Italia. Ma il nostro impegno non è solo una questione di numeri» ha sottolineato Stefano Perego, VP EU Customer Fulfillment Amazon.