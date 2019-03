La Nasa cerca volontari: 16.500 euro per stare a letto due mesi

Era già successo nel 2017 che un istituto di medicina spaziale arruolasse volontari disposti a restare a letto per due mesi in nome della scienza. Stavolta è il centro aerospaziale tedesco Dlr a selezionare i candidati per conto di Nasa ed Esa. In cambio: 16.500 euro.

Per la prima volta, le agenzie di Stati Uniti ed Europa effettuano uno studio congiunto sugli effetti della microgravità sugli astronauti. Attualmente gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale si esercitano fino a due ore e mezzo al giorno e seguono una dieta equilibrata per mitigare gli effetti sul corpo della microgravità, che indebolisce ossa e muscoli. Gli scienziati sono convinti che l’aggiunta di gravità artificiale potrebbe essere una svolta per le missioni di lunga durata.

Lo studio

12 donne e altrettanti uomini dovranno stare sdraiati per 60 giorni all’interno del centro Dlr a Colonia, in Germania. I volontari non potranno mai alzarsi, dovranno svolgere ogni attività tenendo sempre almeno una spalla sul materasso, che sarà inclinato di 6°, in modo che i piedi siano rialzati rispetto alla testa. I ricercatori studieranno i cambiamenti del loro corpo e testeranno diete ed esercizi fisici. Verranno esaminati le funzioni cardiovascolari, la forza muscolare, l’equilibrio, il metabolismo e le prestazioni cognitive. Per comprendere il potenziale della gravità artificiale, una volta al giorno alcuni volontari saranno sottoposti a un movimento centrifugo che farà fluire il loro sangue verso i piedi. Oltre ai due mesi, prima e dopo, serviranno altri 29 giorni ai partecipanti per adattarsi alla nuova posizione e per tornare alla normalità.

Requisiti e candidature

Un primo gruppo di volontari è stato già selezionato per lo studio che è adesso in corso, dal 25 marzo. Le candidature sono aperte per il secondo gruppo, che sarà impegnato da settembre. Si cercano persone tra i 24 e i 55 anni, in buona salute, non fumatori, che conoscano il tedesco. Per partecipare è necessario contattare Dlr via email o telefono e. Info: https://dlr-probandensuche.de/