Valespo: la formula per un successo

Milioni di follower sui social, eventi sold out, migliaia di fan ad attenderli nelle piazze e ora anche un libro diventato subito un bestseller. Questi sono i Valespo, due ragazzi romani che hanno conquistato l’amore dei più giovani e l’attenzione dei più grandi.

Gli inizi

Edoardo Esposito, 19 anni (in arte Sespo), e Valerio Mazzei, 18 anni, condividono il pallino dei social e dei video. Si conoscono, diventano amici, cominciano a girare dei vlog (videoblog). Al gruppo si aggiungono anche Daniele Montani e Alessandro Montesi: nasce così il vlog team, che ha anche una sede (la vlog house), a casa di Daniele.

Le visualizzazioni aumentano: ai fan piacciono la loro simpatia e la loro spontaneità. Dopo la maturità, è l’estate del 2018, ai ragazzi si impone una scelta: iscriversi all’università o cavalcare l’onda del successo?

Sespo su Millionaire

Ad agosto, informata del fenomeno Valespo da una giovane lettrice, Stella, Millionaire intervista Sespo per un articolo dedicato alla creazione di un successo. «Costanza, impegno e passione. Per fare un video di 10 minuti, lavoro anche 6 ore. Mi impegno tantissimo. Nessuno lo immagina, ma è faticosissimo: lavoro, notti insonni, tempo sacrificato ad altre attività» ci confida. Il pezzo esce a ottobre.

Il successo

Tre componenti del vlog team su quattro (solo Daniele resta a Roma) si trasferiscono vicino a Milano. Il brand c’è già: è la ship (nello slang di Internet, questo termine indica una coppia) Valespo.

A gennaio 2019, arriva un nuovo tassello: il libro #Valespo, pubblicato da Mondadori, foto e racconti degli amici romani. I fan apprezzano: il libro schizza in testa alle classifiche di vendita, a oggi ha venduto oltre 30mila copie e i suoi firmacopie sono sempre affollatissimi.

Il perché del successo (spiegato dal manager)

«Il successo di Valerio ed Edoardo? È commisurato alla loro autenticità: sono due facce pulite, vere e genuine. Questi due ragazzi si mostrano e si raccontano in pubblico esattamente per quello che sono nella vita di tutti i giorni. Ed è questa la chiave del successo che stanno riscuotendo» spiega Fabio Betti, managing director di 2MuchTV, agenzia creativa specializzata in campagne digitali.

«Cerchiamo sempre nuovi talenti. Siamo entrati in contatto con Valerio ed Edoardo l’estate scorsa. Considerato il loro seguito sui social, abbiamo pensato di portarli nel mondo reale, invitandoli come ospiti a una delle tappe della scorsa edizione di DoubleTap, la gara itinerante che mette in sfida i migliori talenti TikTok e Instagram italiani. L’esperienza ci insegna che gli eventi sono sempre il modo migliore per capire se i talenti del Web “funzionano” anche al di fuori dalla loro comfort zone e Valerio ed Edoardo hanno superato brillantemente la prova. Da qui abbiamo avviato una collaborazione continuativa che li ha visti prima ospiti di altre tappe di DoupleTap fino ad arrivare al grande successo in libreria di queste ultime settimane» conclude Betti.