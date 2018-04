Wow Air: “Ti paghiamo per girare il mondo con il tuo migliore amico”

“Ti paghiamo per viaggiare e raccontare l’esperienza (e la nostra azienda) sui social network”. Ecco un annuncio sempre più diffuso tra agenzie di viaggio, siti turistici e imprese alla ricerca di blogger e influencer per la propria comunicazione online. Un annuncio a metà tra offerta di lavoro e concorso a premi. L’ultima proposta arriva dalla compagnia aerea Wow Air. La low cost islandese offre «un lavoro estivo retribuito di (quasi) tre mesi, in cui ti trasferirai in Islanda e viaggerai per il mondo con il tuo migliore amico». Un compenso di circa 8000 euro a testa, più voli, hotel, attività e un alloggio di base a Reykjavik. Tutto pagato, dal 1°giugno al 15 agosto. In cambio la persona scelta dovrà documentare ogni viaggio con foto, video, Instagram stories e una guida digitale per ogni destinazione.

Un video per partecipare

C’è tempo fino al 14 maggio per partecipare al concorso. Gli interessati dovranno realizzare un video originale, della durata massima di due minuti, in cui descrivono la propria città. E caricarlo sul sito www.wowair.com/travelguide. Non sono richieste competenze particolari, basta avere almeno 18 anni, conoscere l’inglese e saper usare i social.

Un’estate di voli, viaggi e social

Wow Air annuncerà il vincitore il 18 maggio. Dal 1°giugno al 15 agosto la coppia dovrà trasferirsi in un appartamento al centro di Reykjavik. Da qui dovrà scegliere 8 destinazioni, tra le 38 della compagnia, e pianificare i viaggi. Si potrà volare a New York, Berlino, Dubai, Tel Aviv… Ogni tappa durerà tra due e quattro giorni. Tra un viaggio e l’altro, i due dovranno scegliere anche quattro mete locali da raccontare online. Ogni guida di viaggio dovrà contenere consigli sui posti da visitare, il cibo, la vita notturna, le attrazioni culturali, la natura, i trasporti, il budget e ogni altro consiglio utile.

Info: www.wowair.com/travelguide