«Fondare un’azienda è come masticare vetro guardando l’abisso». Storia di Elon Musk

In Silicon Valley Elon Musk è considerato quasi una divinità. La mente più estrosa e controversa del XXI secolo. L’uomo che ci porterà su Marte. Ha un patrimonio stimato attuale di oltre 140 miliardi di dollari. Pioniere dell’auto elettrica, la sua Tesla ha triplicato il valore di mercato in un anno. Con SpaceX ha mandato due astronauti americani sulla Stazione spaziale internazionale (la prima volta per un’azienda privata). È ossessionato dall’intelligenza artificiale: il 28 agosto con Neuralink ha “cablato” un maiale.